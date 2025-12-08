'Survivor 2026' yarışması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.

Serhan Onat'ın nişan karelerine kısa sürüde beğeni ve yorum yağdı.

Kadroda yer alan oyuncu Serhan Onat, Survivor hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Küsmenoğlu evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.