İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.



Savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul eden Subaşı, büyük pişmanlık duyduğunu belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kuran-ı Kerim ve ayetlere yer vermişti.

Subaşı'nın soruşturma sonrası yaptığı paylaşımlara "Dini duyguları istismar ediyor" eleştirileri gelirken, ünlü oyuncu Bahar Şahin de yaptığı paylaşım ile Subaşı'nı tiye alan isimler kervanına katıldı.



TESETTÜRE GİRİP PAYLAŞIM YAPTI



Zalim İstanbul, O Hayat Benim ve Gülümse Kaderine gibi dizilerde sergilediği performans ile beğeni toplayan Şahin, geçtiğimiz aylarda rol arkadaşı Mine Tugay ile yaşadığı polemiğin ardından bu kez Şeyma Subaşı'na taş attı.

Başörtülü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Şahin, Subaşı'nın gönderilerini alaya alarak "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini kullandı.