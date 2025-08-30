Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi, Film San Vakfı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyurulurken, ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

Anta Toros, 12 Ocak 1948'de İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1965 yılında amatör olarak adım atan Toros, Dostlar Tiyatrosu’nda eğitim gördükten sonra Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

Yıllar içinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahneye çıkan sanatçı, bir dönem tiyatro çalışmalarını Amerika’da sürdürdü. Vera Vlasova ve Actors Studio üyelerinden Mitehel Mestor ile oyunculuk üzerine birebir çalışmalar yaptı.

Anta Toros, 2010 yılında hayatını kaybeden tiyatro yönetmeni ve oyuncu Misak Toros ile evliydi. Bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunuyor.

Sahne çalışmalarının yanı sıra televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı ve Yarım Elma gibi sevilen dizilerde rol aldı.

Sanat camiası, Toros’un vefatıyla usta bir oyuncuyu daha kaybetti. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.