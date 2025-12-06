Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Ersoy, görüşmeye dair açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRLİKTE GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”