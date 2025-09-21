Hayat Bazen Tatlıdır’, ‘Yasak Elma’ ve ‘Kül Masalı’ dizileriyle tanınan Sevda Erginci, düğününde tercih ettiği sade gelinliğiyle büyük beğeni topladı. Zarif çizgilere sahip, zamansız bir tasarımla dikkat çeken gelinlik, minimal detaylarıyla hem klasik hem de modern bir şıklık sundu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünlü İsimler de Katıldı

Sakız Adası’ndaki düğüne sanat camiasından birçok ünlü isim de katıldı. Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz da bu özel günde Erginci’yi yalnız bırakmadı. Düğünün en renkli anlarından biri ise gelin çiçeğinin Erginci’nin Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz tarafından kapılması oldu.

Mardin’den Sakız’a Uzanan Masalsı Bir Hikâye

Ay başında Mardin’de görkemli bir kına gecesiyle başlayan hazırlıklar, İzmir’deki sade nikahla resmiyet kazanmış, Sakız Adası’nda yapılan düğünle de unutulmaz bir final yapmış oldu. Çiftin romantik düğünü ve Erginci’nin zarif gelinliği, magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.