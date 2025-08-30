Türkiye'de sinema eğitiminin ilk merkezi olan ve çok sayıda oyuncu, yönetmen, senarist yetiştiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema TV Merkezi'nin yıkılacağı iddia edildi.

Ünlü sinemacılar ve öğrenciler, mahkeme sürecinin tamamlanmadan yıkım çalışmalarının başladığını öne sürerek okul önünde toplandı.

SİNEMANIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN YIKIMA TEPKİ

Oyuncu Mümtaz Taylan, bu okulların ve binaların hem kentin hem de ülkenin hafızası olduğunu belirtti. Taylan, hukuki süreç devam ederken böyle bir yıkımcılığa girilmesini "tuhaf" olarak nitelendirerek “Bu ne acele dedirtiyor insana” ifadesini kullandı.

Oyuncu Halil Ergün ise " Bu kadar tarihi ve izi olan, sembollerimizden biri olan bir şeyi yıkıma uğraması kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

EĞİTİM MERKEZİ AYNI ZAMANDA BİR ARŞİV

Oyuncu Ezel Akay, okulun dünya sinema endüstrileri için tarihi geçmişi olan bir simge olduğunu ve yıkılmak yerine büyümesi ve gelişmesi gerektiğini söyledi. Akay, "Değerli bir araziyi ranta çevirmekten başka bir şey düşündüklerini zannetmiyorum. Bir arşiv burası. Burası bir bellek" diyerek yıkıma karşı çıktı.

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberine göre, yuncu Güven Kıraç ise buranın Türkiye'de üretilen tüm sinema eserlerinin fevkalade önemli bir arşivi olduğunu vurgulayarak, "Bunu korumayacağız, neyi koruyacağız ya da neden korumuyoruz?" diye sordu. Kıraç, Prof. Sami Şekeroğlu'nun emekleriyle toplanan önemli filmlerin burada bulunduğuna dikkat çekti.

TÜRK SİNEMA TARİHİNİN TEMELİ BURADA ATILDI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi, 1975 yılında Prof. Sami Şekeroğlu tarafından kuruldu ve Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurum oldu. Aynı zamanda Türk Film Arşivi'nin de temeli burada atıldı. Halil Ergül, "Burada tarihimiz var" diyerek Sami Şekeroğlu'nun bu okulda sinema sanatının gelişimine büyük katkı sağladığını anlattı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversite yönetimi ise sürece tepki gösterenlere karşı, çalışmaların hukuka uygun bir şekilde ilerlediğini belirtti. Ancak öğrenciler ve sanatçılar, "Mirasıma sahip çıkmayacaksak neden bu sektörde var oluyoruz?" diyerek tepkilerini sürdürdü.