TBMM’nin yetenekli simultane tercümanı Meltem Vural, yakalandığı amansız hastalığı yenemedi, hayata veda etti.

1969-1980 yıları arasında İsmet İnönü ve Bülent Ecevit ile birlikte Ordu Milletvekili olarak TBMM’de yer alan CHP Grup Başkanvekili Orhan Vural’ın kızı olan Meltem Vural, sanatçı Nilperi Şahinkaya’nın da annesiydi.

Madagaskar Büyükelçisi Volkan Vural’ın kardeşi, Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya’nın da eski eşi olan da Vural, birçok önemli görüşmede liderlere simültane tercüme yaptı.

TBMM’de uzun yıllar Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİPA) ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubunda görev aldı.

İRAN DA REHİN ALINDI

İranlı bir doktor ile evlenen ve bu ülkeyi ziyarete gittiğinde eşinin akrabaları tarafından rehin alınıp zorla tesettüre sokulan Meltem Vural, İran’dan büyük zorluklarla gizlice kaçmış ve sınırda gözyaşları içinde Türk askerine sığınmıştı.

KAÇIŞ ÖYKÜSÜ

Vural Türkiye’ye döndükten sonra İran’da yaşadıklarını ve kaçış öyküsünü ‘’Şu Dağın Ardı İran’’ adlı bir kitapta toplamıştı.

Vural 2. evliliğini de Büyükelçi, Levent Şahinkaya ile yaptı. Sanatçı Nilperi Şahinkaya annesinin ölüm haberini ‘’Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin’’ diyerek paylaştı.

Vural, Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze törenden sonra toprağa verildi