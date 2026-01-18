"Akrep", "İkimizin Sırrı", "Gecenin Ucunda", "Kirli Sepeti" ve "İnci Taneleri" gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz yaz aylarında eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi bir törenle evlenmişti.

ANNE OLDU

Mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, yeni anne olmanın heyecanını yaşıyor. Özdemir ve Görkem çifti, dört gözle bekledikleri bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Bestemsu Özdemir, oğlunu 35. haftada dünyaya getirdiği ve her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BEBEKLERİNE VERDİKLERİ İSİM ÇOK KONUŞULDU

Ünlü oyuncu oğullarına 'Sarp Marco' ismini verdiğini duyurduktan sonra, ismi beğenenlerin yanı sıra beğenmediğini ifade edenlerde oldu.