Oyuncu Ümit Erdim, Baba Sosyal YouTube kanalında Levent Cengizhan’a verdiği röportajda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetinde çektirilen toplu bir fotoğrafın ardından sözleşmesinin sona erdirildiğini öne sürdü.

Erdim, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi isimlerin de yer aldığı fotoğrafın sosyal medyada tartışma konusu olduğunu hatırlatarak, bu gelişmenin ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini savundu.

PETROL OFİSİ: 'YILLIK SÖZLEŞMEMİZ YOK'

Erdim’in sözlerine ilişkin açıklama yapan Petrol Ofisi ise şirketin oyuncuyla herhangi bir yıllık anlaşmasının bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizle ilgili farklı mecralarda ortaya atılan gerçek dışı söylemler nedeniyle kamuoyu açıklaması gereği duyulmuştur. Petrol Ofisi’nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilen proje bazlı iş birliklerinin bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle durdurulduğu iddiası da tamamen asılsızdır. 1941’den bu yana Türkiye için çalışan milli bir değer olarak itibarımıza zarar veren mesnetsiz iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımız kullanılacaktır.”