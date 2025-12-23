'Zalim İstanbul', 'Aynı Yağmur Altında' 'Gülümse Kaderine' gibi yapımlarda oynayan Bahar Şahin, genç kuşağın başarılı isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Şahin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçelileri kızdıracak bir yorum yapan Şahin, en büyük korkusunu paylaştı.

EN BÜYÜK KORKUSU AÇIKLADI

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin paylaşımında şunlara yer verdi:

"Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de… Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız ya! İmkânsız."