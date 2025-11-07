Usta oyuncu Yalçın Dümer, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Dümer burada, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını paylaştı.

Dümer, Esra Balamir ile evliliklerinde rica üzerine dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikahını kıydığını söyledi.

Galatasaray Adası'ndaki nikah sonrası uğurladığı Erdoğan'ın kendisine "Yalçın bir şey söyleyeceğim bu evlilik 6 ay sonra biter" dediğini aktaran Dümer, "Tam 6 ay sonra bitti, o gün beni maça çağırdı ben sana söylemedim mi dedi" ifadesini kullandı.