Sinema ve tiyatro dünyasının en karakteristik yüzlerinden biri olan usta oyuncu Ali Sürmeli, İstanbul'un kaosundan kaçıp huzuru Kuzey Ege'de bulan ünlüler kervanının en kıdemli üyelerinden. Tam 44 yıldır Çanakkale'nin incisi Assos Kadırga Koyu'nu mesken tutan Sürmeli, doğayla iç içe sürdüğü yaşamına dair samimi itiraflarda bulundu.

Deniz Sarı'nın programına konuk olan usta oyuncu, çocukluğundan beri kendini bir "sürgün" gibi hissettiğini belirterek, Assos ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı: "1981 yazında buraya geldim. Bir arkadaşımın evini yapıyorduk, elektriği çekiyordum. O zamanlar buralarda sadece eşekler vardı. Ama öyle bir havası, öyle bir uykusu var ki; sanki Bingöl'de yaylada yatıyorsun."



"Keçi Sürüsü Dağıldı": Yarım Kalan Akademi Hayali ve Arsanın Bedeli

Sürmeli, yıllar içinde bölgeyle bağını hiç koparmadı. Bugün milyonluk değerlerle ölçülen arazilerin 13 yıl önceki fiyatlarını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Hayalindeki sanat akademisini kurmak için yola çıktığını ancak yalnız bırakıldığını belirten Sürmeli, arsa alım sürecini şöyle özetledi:

"Kadırga'da bu sene 44. yılımı doldurdum. Buradaki 6 dönüm araziyi yaklaşık 14-15 sene önce aldım. O zaman 'Buraya hiçbir şeye izin yok' dediler, dönemin parasıyla 100 bin liraya aldım. Yan tarafı da yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 bin istedi. Toplamda 13 dönümü 15 sene önce 300 bine almış oldum. Aslında buraya akademi kuracaktık. 'Bundan 12 tane koyacağız, hadi el atın' diye planladım ama gaz veren herkes kenara çekildi. Keçi sürüsü dağıldı, proje böyle kaldı."

Dışarıdan Mütevazı İçeriden "Hilton": 1+0 Evdeki Lüks Tanımı

Şimdilerde 13 dönümlük arazisindeki 1+0 ahşap evinde sade bir hayat süren Ali Sürmeli, "mütevazı hayat" yorumlarına ise kendine has üslubuyla karşı çıktı. Mutluluğun metrekarelerde değil, yaşam kalitesinde olduğunu vurgulayan oyuncu, evinin konforunu esprili bir dille anlattı:

"Herkes mütevazı yaşadığımı söylüyor ama aslında ben lüks yaşıyorum. Dışarıdan bakınca 1+0 ahşap bir ev ama içeride Hilton banyosu var."