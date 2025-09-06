Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Özgür'ün oğlu mesleğini seçti. Aktörlük yapmaya karar veren Başar Arhan, İngiltere'deki okula kabul edildi.

Mehmet Özgür sevincini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı:

"Bu günler ailemiz için hem heyecan verici hem de gurur dolu. Bu gururu nazara gelmeden sizinle paylaşmak istedik."

"Başar Arhan Paşa, annesi ve babasının izinden yürümeye karar verdikten günler sonra İngiltere Rochester Independent College'den aktörlük eğitimi için kabul aldı."

"Dünyanın dört bir yanından aynı hayali paylaşan arkadaşlarıyla birlikte başarı ve mutluluk dolu bir yolculuk diliyoruz."

"Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların oldu ama bizi hiç yanıltmadın. Evlat, sağ olasın, var olasın."