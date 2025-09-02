Bir döneme damgasını vuran 'Çiçek Taksi' dizisindeki 'Niyazi' karakteriyle tanınan ve son olarak 'İnci Taneleri' dizisindeki 'Laz Şükrü' rolüyle adından söz ettiren Gafur Uzuner, ilk kez Şile'deki ormanlık alanda yer alan evini gösterdi.

Uzuner'in 25 yıldır doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam sürdüğü evinin detayları hayran bıraktı...

Dört oda bir salondan oluşan bu dağ evinin salonu otantik bir ortam gibi. Anadolu ve Osmanlı tarzı evlerinde kullanılan ahşap gövdesi olan ve krem rengi minderlerin olduğu bir sedir yani oturma grubu görülüyor.

Geleneksel bir dekorasyonun hakim olduğu salonda pek çok tablo süslüyor duvarları. Bu ev, ahşap kirişlerle desteklenen tavanı, taş kaplama şöminesi ve dekoratif duvar süsleriyle doğal ve geleneksel bir atmosfer sunuyor.

Özellikle şöminenin etrafını süsleyen iri taşlar ve eski köy evlerini anımsatan yer minderleri, mekana sıcak bir hava katıyor. Şöminenin hemen yanında yer alan bakır aksesuarlar ise dekorasyona rustik ve otantik bir dokunuş ekliyor.

Gafur Uzuner'in Şile'deki dağ evinin dikkat çeken bir diğer detayı ise yatak odasına çıkan merdivenler...

Ahşap merdivenlerin duvarları, sanatçının kariyerine ve özel hayatına dair karelerle süslenmiş durumda.

Uzuner'in evinin mutfağı da ahşap mobilyaların sıcaklığıyla köy evi atmosferini modern bir dokunuşla birleştiriyor.

Oyuncunun adeta bir cenneti andıran bahçesi de görenleri büyülüyor.

Meyve ağaçları, hamak, süs havuzu ve özenle yerleştirilmiş heykellerle dolu olan bu geniş bahçede doğayla iç içe bir yaşam benimsenmiş.