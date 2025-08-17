Şirket sözcüsü, Melbourne ofisinin artık faaliyet göstermeyeceğini, az sayıda çalışanın ise ABD merkezli ekibin parçası olarak uzaktan devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, küresel ölçekte büyürken operasyonların ABD’de konsolide edilmesinin “operasyonel ve coğrafi verimlilik” sağlayacağı, dijital platform, performans ekipmanları ve küresel iş ortaklıklarında büyümenin hedeflendiği vurgulandı.

'ÜST DÜZEY YETENEKLERİ İŞE ALACAĞIZ'

Dijital genel müdür Nick Robinson da hedeflere “operasyonları sadeleştirerek” ilerleyeceklerini ve ABD’de üst düzey yetenekleri işe alacaklarını belirtti.

Kesintiler, Avustralya ekibinde bir yıl içinde yaşanan ikinci dalga oldu; daha önce yaklaşık 20 pozisyonun kaldırıldığı bildirilmişti.

Kapanan Melbourne ofisi, bugüne kadar içerik üretimi, müşteri hizmetleri ile Avustralya, Yeni Zelanda ve Asya için satış-pazarlama merkezi olarak görev yapıyordu.

UYGULAMA AYLIK 20 DOLARA HİZMET VERİYOR

Centr, 2019’da hayata geçti ve yüksek yoğunluklu antrenmanlar, beslenme planları ve meditasyon rutinleri sunuyor.

Uygulama aylık 20 dolar veya yıllık 119 dolara abonelikle hizmet veriyor ve günlük operasyonlarda rolü azalmış olsa da pazarlama iletişiminde Hemsworth’ün yüzünü öne çıkarıyor.