Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda yağ oranı mevzuata uygun çıkmayan süt ve süt ürünlerine ilişkin yeni bir liste yayımladı.

7 Ekim 2025 tarihinde paylaşılan listede, farklı illerde faaliyet gösteren bazı firmalara ait peynir ve tereyağı ürünlerinde “yağ oranının düşük olması” nedeniyle uygunsuzluk tespit edildi.

ADANA, SAMSUN, TRABZON... HEPSİ LİSTEDE

Bakanlığın yayımladığı listede Adana, Denizli, Manisa, Hatay, Samsun, Karaman, Aksaray ve Trabzon illerinden toplam onlarca parti üründe mevzuata aykırılık belirlendi.

Ürünlerin çoğu, etiketlerinde “tam yağlı” veya “yarım yağlı” ibaresi bulunmasına rağmen yapılan incelemelerde yağ oranlarının mevzuatta belirtilen minimum değerlerin altında olduğu tespit edildi.

Adana’da Çay Çiftlik, Denizli’de Kocaoğz, Manisa’da Fırtına, Hatay’da Soydaş, Samsun’da Özkuzeygüyo, Bizden Yebir, Karaman’da Laktika ve Trabzon’da Beşikdüzü Süt Mamulleri markalı ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi.

AKSARAY'DAN ÇOK SAYIDA ÜRÜN LİSTEYE GİRDİ

Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Eray Süt Et Yem Nakliyecilik ve Kömür Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait markalar, yağ oranı düşüklüğü gerekçesiyle listede dikkat çekti.

Bu markalar arasında Sühabey, Anadolu Cihangir, İbrahim Güner ve Tuğçem bulunuyor.

Söz konusu ürünlerde yapılan analizlerde, etiketlerinde belirtilen yağ oranına ulaşılmadığı tespit edildi.

TEREYAĞINDA DA UYGUNSUZLUK BELİRLENDİ

Bakanlığın duyurusunda yalnızca peynir çeşitleri değil, tereyağı da yer aldı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde üretilen “Beşikdüzü Süt Mamulleri” markalı tereyağında, etiketinde “%80 süt yağı” ibaresi bulunmasına rağmen analiz sonucunda yağ oranının mevzuata uygun olmadığı açıklandı.

7 EKİM 2025 TARİHİNDE YAYIMLANAN LİSTENİN TAMAMI: