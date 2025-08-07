Aydın’ın Didim ilçesinde tatil yapan ve Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say “Apollon Tapınağını da yıllar sonra tekrar gezme şansım oldu. Kim bilir? Anadolu'nun Antik tarihine meraklı biriyim; Belki gün gelir bir Apollon Tapınağı bestesi de oluşur?” ifadelerini kullandı

Fazıl Say kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tapınağa olan hayranlığını dile getirdi. Say “Didim’de geçirdiğimiz harikulade günler sırasında, çok yakınında olan Apollon Tapınağını da yıllar sonra tekrar gezme şansım oldu. Kim bilir? Anadolu'nun Antik tarihine meraklı biriyim; Belki gün gelir bir Apollon Tapınağı bestesi de oluşur?” dedi.