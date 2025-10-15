Küresel piyasalarda altın fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk, dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

AMERİKA'NIN 8 BİN TONLUK ALTIN REZERVİ VAR!

ABD’nin altın fiyatlarının yükselmesini bilinçli olarak teşvik ettiğini belirten Dinçtürk, “Amerika yıllardır bir ons bile altın almıyor ama altın fiyatları yükseldiğinde elindeki 8 bin tonluk rezervi piyasa fiyatından değerleyip satacak” ifadelerini kullandı.

"ABD ALTININ ÖNÜNÜ BİLEREK AÇIYOR"

Dinçtürk, son dönemde birçok ülkenin merkez bankalarının altın alımlarını artırdığına dikkat çekerek, “Çin alıyor, Polonya alıyor, Hindistan alıyor, Rusya alıyor. Bir tek almayan Amerika. Çünkü pusuya yatmış durumda. Altın fiyatlarının şişmesinin önünü bilerek açıyor” dedi.

ALTINI SATIŞA HAZIR HALE GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Amerika’nın 8 bin tonluk altın rezervine sahip olduğunu vurgulayan Dinçtürk, “Altın şu an 43 dolar değer kazanmış durumda. Fiyatlar yükseldikçe ABD bu devasa stoğunu ‘Mark-to-Market’ yöntemiyle piyasa fiyatından değerleyip satışa hazır hale getirecek” diye konuştu.

"AMERİKA OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRMEYİ SEVER"

Dinçtürk, ABD’nin tarih boyunca finansal sistemin kurallarını değiştirmekte tereddüt etmediğini hatırlatarak, “Daha önce gümüş standardını kaldırdılar, sonra Nixon altın standardını kırdı. Amerika oyunun kurallarını değiştirmeyi sever. Şimdi ise dijital paraya geçişi kullanarak aynı stratejiyi uygulayacak” değerlendirmesinde bulundu.

"ELİNDE ALTIN TUTANLAR ZARAR YAZABİLİR"

Bu sürecin bir günde yaşanmayacağını ancak yönün net olduğunu vurgulayan Dinçtürk, “Parayı dijitalleştirerek, blockchain teknolojisiyle ‘kağıt parayı ve altını ortadan kaldırdım’ diyecekler. O zaman elinde altın tutanlar zarar yazabilir” dedi.

EN İYİ YATIRIMCI TÜRK EV KADINLARI

Dinçtürk ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son dönemdeki altın stratejisine ilişkin, “Bana göre dünyadaki en iyi altın yatırımcısı son bir yılda TCMB oldu. Doğru zamanda alım yapıyor, uygun zamanda çıkarsa büyük kazanım elde eder” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Türk ev kadınlarına dair övgüsü oldu. Dinçtürk, “Türk ev kadınları en iyi (yatırımcı) trader. Yıllardır altın alıyorlar, doğru zamanda pozisyon almayı biliyorlar” dedi.