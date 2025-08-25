İstanbul Valiliği’nin sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik aldığı karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vali Davut Gül imzalı yazıda, “sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliğine tehdit oluşturduğu” belirtilerek, sokak hayvanlarının “ivedilikle toplanması” talimatı verilmişti.

Bu karar, hayvanseverler tarafından #KatliamYasasınaHayır etiketiyle sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi. Bu tartışmaların ortasında, ünlü kardiyolog ve akademisyen Prof. Dr. Bengi Başer, X platformunda yaptığı 'Hırtlar Vadisi' paylaşımıyla bazı kesimler tarafından eleştirildi.

'ŞU İNSAN ALT TÜRLERİNİ ISLAH ETSENİZE'

Başer, “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!..” ifadesiyle birlikte, “Hırtlar Vadisi” başlıklı karikatürize bir görsel paylaştı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral hale gelirken, Diyarbakır Barosu’nun tepkisini çekti.

Baro, X hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımın “fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getirdiği” ve “‘insan alt türleri’ gibi nefret söylemleri içerdiği” gerekçesiyle Prof. Dr. Bengi Başer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Suç duyurusu, Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesindeki “Nefret ve Ayrımcılık” ve 216. maddesindeki “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarına dayandırıldı. Ayrıca, Başer’in mesleki sorumluluklarına aykırı hareket ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması için başvuru yapılacağı ifade edildi.

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve ‘insan alt türleri’ gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, ‘Nefret ve Ayrımcılık’ (TCK m.122) ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

'HIRT, TOPLUMU RAHATSIZ EDEN ÜÇÜNCÜ SINIF İNSANLAR İÇİNDİR'

Paylaşımına gelen tepkiler ve suç duyurusu üzerine Prof. Dr. Bengi Başer, iki ayrı açıklama yaptı. İlk paylaşımında, “Hırt” kelimesinin Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre anlamını vurgulayarak, paylaşımının belirli bir etnik grubu hedef almadığını savundu.

Başer, şu ifadeleri kullandı:

“Hırt’ın anlamı TDK’na göre; 1. ahmak, budala, sersem, aptal, anlayışsız (kimse). 2. incelikten yoksun, kaba (kimse). Siz bu anlamı gidip Kürt halkı ile nasıl özdeşleştirir ve Kürt Halkına hakareti kendinizde hak olarak görürsünüz? Siz suç işleyen ve suça eğilimli profilde…”Aynı gün, Başer başka bir paylaşımda ise görselin ve ifadelerinin amacını açıklayarak, paylaşımının “toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar” için olduğunu belirtti:

“Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzziyi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir. Bu çizimi gördüğümde aklıma insan olmayı bile…”