İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 25’in altına inerken, Prof. Dr. Orhan Şen yağışların yetersizliğine dikkat çekti.

Ekim ve kasım aylarında kentin yeterli yağış almadığını vurgulayan Şen, “Geçen hafta İstanbul’da yağış oldu ancak baraj doluluk oranına etki etmedi. Şehre her gün 3 milyon metreküp su veriliyor, bu yağış sadece günlük tüketimi karşıladı” dedi.

'KASIM AYINDA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİRDİ'

Önümüzdeki günlerde de yağış görünmediğini belirten Şen şu değerlendirmelerde bulundu:

“5 hatta 7-8 gün boyunca İstanbul’da yağış yok. Bu mevsimde baraj doluluğunun düzenli şekilde yükselmesi gerekirdi. Kasım ayında doluluk oranının yüzde 30’un üzerinde olması lazımdı. İstanbul’daki büyük barajların kullanılabilir su miktarı geçen hafta 200 milyon metreküptü, bu hafta ise 185 milyon metreküpe düştü. Her geçen gün azalma devam ediyor.”

'MEVCUT SU 50 GÜNLÜK İHTİYACI KARŞILIYOR'

Depo suyunun bir bölümünün dip suyu olduğunu hatırlatan Şen, geriye yaklaşık 150 milyon metreküp kullanılabilir su kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Günde 3 milyon metreküp su tüketildiği düşünülürse İstanbul’un yaklaşık 50 günlük suyu var. Yağan yağmur da ancak günlük ihtiyacı karşılıyor.”

'KIŞ SONUNA KADAR BÖYLE GİDERSEK FELAKET OLUR'

CNN Türk'e konuşan Şen, yaz aylarına bu koşullarda girilmesi durumunda ciddi bir kriz yaşanacağını ifade etti:

“Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı dönem var ama ekim ve kasım da yağışlı geçmeliydi, olmadı. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir.”

Şen, Melen’den gelen suyun ise İstanbul için önemli bir rahatlama sağladığını belirterek, “Melen’de debi arttı, bu İstanbul’a biraz nefes aldırıyor” açıklamasında bulundu.