Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert fiyat dalgalanmaları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Kapalıçarşı’da katıldığı canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, jeopolitik gelişmelerin emtia piyasalarında yüksek oynaklığa neden olduğunu ifade etti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Sefer Şener, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarında görülen hızlı hareketlerin arkasında jeopolitik risklerin bulunduğunu söyledi. İran-ABD hattındaki gerilim, nükleer anlaşma takvimleri ve ABD’deki siyasi gelişmelerin güvenli liman algısını güçlendirdiğini belirten Şener, diplomatik adımların devreye girmesiyle birlikte risk iştahının geçici olarak zayıfladığını kaydetti. Bu süreçte ons altının 4.800 dolar seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

ALTINDA YÜZDE 20’YE VARAN DALGA RİSKİ

Şener, piyasalarda olağanüstü bir oynaklık yaşandığını ve hızlı al-sat işlemlerinin riskleri artırdığını dile getirdi. Gün içi fiyat hareketlerinin yüzde 15–20 bandına ulaşabildiğine dikkat çeken Şener, kısa vadeli işlemlerin yatırımcıyı zarara sürükleyebileceğini söyledi. Uzun vadede yönün yukarı olduğuna işaret eden Şener, ara düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

5.000 DOLAR ÜZERİ EŞİK KRİTİK

Ons altında 4.800 dolar seviyesinin güçlü bir zemin oluşturduğunu belirten Şener, 5.000–5.100 dolar bandı üzerinde kalıcılık sağlanması halinde gram altında da yeni seviyelerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Küresel merkez bankalarının aylık yaklaşık 50 tonluk altın alımının fiyatları desteklediğini belirten Şener, bu talebin orta ve uzun vadede önemli bir denge unsuru olduğunu söyledi.

GÜMÜŞTE OYNAKLIK DAHA YÜKSEK

Gümüş piyasasında riskin daha belirgin olduğunu dile getiren Şener, kısa sürede sert yükselişler ve geri çekilmeler yaşandığını aktardı. Gün içi hareketlerin yüzde 20–25 seviyelerine ulaşabildiğini kaydeden Şener, gümüşte daha hassas bir yaklaşım gerektiğini belirtti. Şubat ayı boyunca ons gümüşün 100 dolar üzerinde kalıcılığının kritik olduğunu ifade eden Şener, bu seviyenin korunması halinde daha yüksek bantların yeniden gündeme gelebileceğini, aksi durumda hızlı geri çekilmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Sefer Şener, mevcut oynaklık ortamında altın ve gümüşün klasik yatırım araçları olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, en sağlıklı yaklaşımın bekle-gör stratejisi olduğunu ifade etti. Şener, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri ve uzun vadeli perspektifi korumaları gerektiğini söyledi.