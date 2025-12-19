Armağan Çağlayan’ın YouTube'daki 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programına konuk olan Hakan Eren, geçmişte yaşadığı kanser hastalığının nedeni olarak Nükhet Duru'yu gösterdi.

"O ACIDAN SONRA KANSER OLDUM"

Radyocu, sanatçının dijital konular nedeniyle kendisine dava açmasının hayatında derin bir travma yarattığını söyledi.

Dava evrakının eline ulaştığı günü "Yıkıldım" diyerek anlatan Hakan Eren, 15 gün boyunca evden çıkmadığını, bu süreçten sonra radyoyu bıraktığını açıkladı.

Sonra da lenf kanseri teşhisi aldığını dile getiren Eren, "O acıdan sonra kanser oldum. Doktoruma bunu sormaya cesaret edemedim. Radyoyu bırakma nedenimde de, kanser hastalığımda da yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru'dur. İlk kez burada söylüyorum" dedi.

"YERSİZ BİR KIRGINLIK"

Bu açıklamaların ardından Nükhet Duru da şu cevabı verdi:

"Yıllardır süregelen bir haksızlığa karşı açıldı dava ve sadece Hakan Eren'e açılmadı. Dijital hakları birçok yapımcı istismar etmiş olduğundan, birçok sanatçı birleştik ve telif haklarının doğru çalışması, mağdur arkadaşlarımızın hakları olan ödemeyi alabilmek için davalar açtık. Ben bunu aşırı hassasiyetine veriyorum, çünkü kişisel bir şey değil bu."

"Elbette bu durumu kendisine izah ettim. Bunu hangi sebepten ve sadece benim üzerinden yürüttüğünü, beni neden seçtiğini de anlayamadım. İnşallah gönlünü tamir edebiliriz ama yersiz bir kırgınlık bu."

Duru, MÜYORBİR'in (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) yönetim kurulunda yer aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemin çalışması için inanılmaz anlaşmalar yaptık yurtdışı dahil. Artık zorda olan ustalarımız da teliflerini alabilecek. Hakkını arayana neden kırılır insan? Bir tek Ossi Müzik’e dava açılmadı, herkese açıldı. Evet beni çok çok sevdiğini bilirim, ben de onu çok severim. Ama bu kişisel bir konu değil, kendisi kişiselleştirmiş. Şaşırdım açıklamalarına. Tabii ki telefon edeceğim, bunun sebebinin ne olduğunu soracağım."