Demet Akalın ve Sefo düet yaptıkları 'Yerinde Dur' şarkısı ile bu yıla damga vurdu.

İkili, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yılın Mimar Sinanları' ödül törenine birlikte katıldı.

Demet Akalın ile 'Yılın Mimar Sinanı' ödülüne layık görülen Sefo, kürküyle geceye damga vurdu.

Sefo, kürk kombini ile ilgili "Hazır bir markadan sandılar ama tamamen Tahtakale'den aldım. Kumaş olarak alıp tasarladık. Tasarlayan arkadaşım Mimar Sinan Üniversitesi'nden. Çok yetenekli" dedi.

"SENİNLE YENİ BİR İŞE Mİ GİRSEK?"

Sefo'nun tarzını beğendiğini söyleyen Demet Akalın da "Hazırlanacak, giyinecek vaktim olmadı ama Sefo özen göstermiş. Tarzını beğendim. Gucci sandım; meğer Tahtakale'den kumaş alıp kendi tasarlamış. Kendisine 'Seninle yeni bir işe mi girsek?' dedim, 'Olur abla' dedi" diye konuştu.