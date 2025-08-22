'Çakal' mahlasıyla bilinen 2001 doğumlu Emirhan Çakal Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal, konser sonrası saldıraya uğradı.



ÜNLÜ RAPÇİ AMELİYATA ALINDI

Tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre ünlü rapçi Çakal konser sonrası hayranının silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.



Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.





FOTOĞRAF TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İÇİN VURDU



Saldırganın Çakal hayranı olduğu öğrenilirken, konser öncesinde kulise gelerek fotoğraf çektirmek istediği ortaya çıktı.



Konser saatine az bir süre kaldığı için Çakal'ın bu teklifi geri çevirdiği ve bu duruma sinirlenen saldırganın, havalı tüfek ile ünlü sanatçıyı sahneden kulise doğru indiği sırada vurduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

Çakal, "Konuyla ilgili emniyet güçleri ben ve ekip arkadaşlarımın ifadelerini aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Ancak biz bu saldırının kimler tarafından, hangi niyetle, ne amaçla yapıldığını henüz hiçbir yerden öğrenemedik. Kimseden şikayetçi olmadık, olmayacağız. Biz korkularla yaşayan, mücadeleden kaçan, köşesine saklanan insanlar hiç olmadık, olmayacağız. Sizlerin bilmesini istediğim tek şey hepimizin çok iyi olduğu. Biz müzik yapmaya, sahnede olmaya her zaman devam edeceğiz!" demişti.