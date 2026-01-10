Spotify'da 10 milyon dinlenmeye ulaşan ilk Türk sanatçı olan Blok3, Demet Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı "Ebo yazın Okan'a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, 'Ablayı 1 numaradan indireceğiz' dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" açıklamasına yanıt verdi.

Asıl adı Hakan Aydın olan Blok3, "Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır. Global Spotify beni paylaşıyor ama bizim memlekette büyükler destek olmak yerine iftira atıyor" diye konuştu.

"SAYGISIZ, TERBİYESİZ"

Blok3'ün "Teyze" ve "Anneanne" yakıştırmalarına sinirlenen Demet Akalın da sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

Rapçiye "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Demet Akalın ve Blok3 arasındaki "kuşak çatışması" kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da trend oldu. Binlerce yorumun geldiği polemikte takipçiler ikiye ayrıldı.

"Demet Akalın 30 yıldır bu sektörde, tecrübesine saygı duyulmalı", "Gençlerin bu üslubu çok yakışıksız", "Popun kraliçesine teyze denmez!", "Demet Akalın devrin değiştiğini kabullenemiyor", "Blok3 sadece gerçekleri (yaş farkını) söylemiş, bu kadar tepkiye gerek yok" gibi binlerce yorum yapıldı.