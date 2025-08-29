Ünlü bir markanın lansman etkinliğinde genç şarkıcılar Su Özcan ve Zeynep Tanyalçın arasında kavga çıktı. Sosyal medyada 'Aisu' olarak bilinen Su Özcan ile 'Lil Zey' olarak tanınan Zeynep Tanyalçın, etkinlikten çıkışta birbirine girdi.

"BANA YUMRUK ATTI"

İddiaya göre Su Özcan, mekan çıkışı kapının yanındaki bankta oturan Tanyalçın’ın kendisine hakaret ettiğini ve elindeki alkolü üzerine döktüğünü söyledi. Kavga sırasında Tanyalçın’ın kendisine yumruk attığını belirten Özcan, ayrıca Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasında tanınan 'Majnoon' lakaplı dansçı Mecnun Giasar’ın da kendisine hakaret edip yüzüne alkol attığını öne sürdü.

Yaşanan olayın ardından Su Özcan, Zeynep Tanyalçın, Mecnun Giasar ve mekanın güvenlik görevlileri hakkında şikayette bulundu.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

EKOL TV'nin haberine göre, Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın’ın emniyette 2 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.