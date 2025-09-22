Faillerin tehditlerinin sürdüğünü söyleyerek yaşadığı travma nedeniyle intihar girişiminde bulunan M.C.Ö, yoğun bakımda tedaviye alındı.

M.C.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşamsal bir tehlikesi bulunmadığı kaydedilirken; Üç şüphelinin “nitelikli cinsel saldırı”, Osman Candan’ın ayrıca “tehdit” suçundan da yargılanması devam ediyor.

"PSİKOLOJİK SIKINTI YAŞIYOR"

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; M.C.Ö’nün avukatı Ayten Bademci, müvekkilinin psikolojik olarak hâlâ travma etkisi altında olduğunu kaydederek; “Yatarak tedaviye başlayacak. Hekimleri ve ailesi tarafından böyle bir karar alındı. Çünkü ciddi anlamda psikolojik sıkıntı yaşıyor” dedi.

‘TRAVMASI TETİKLENİYOR’

İlk duruşmada sanıkların imza verme şeklindeki adli kontrolünün kaldırıldığını ancak yurtdışı yasaklarının devam ettiğini aktaran Bademci, “Genel olarak yargılama sırasındaki kayıtsızlık, müvekkilimi son derece güçlü etkiledi. Failler yerine yine mağdurun yargılandığı bir sahne yaşadık. Bundan dolayı müvekkilim duruşma çıkışında sinir krizi geçirdi” diye konuştu. Aylardır hukuki mücadele verdiklerini vurgulayan Bademci, “Şüpheliler sürekli olarak sosyal medyada şarkı besteleyerek ve bu şarkıları paylaşarak müvekkilime ciddi tehditlerde bulundu. Müvekkilimin travması, gerek sanıkların hal ve hareketleri gerekse onları destekleyenler tarafından tetiklendi” dedi.