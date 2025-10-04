Gerçek adı Sean Combs olan Diddy lakaplı rapçi, 'Cinsel içerikli suç' iddiasıyla açılan davadan karar çıktı. "Kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Diddy, ayrıca 500 bin dolar tazminata mahkum edildi. Halihazırda 1 yıldır tutuklu olan rapçi için avukatları karara itiraz edeceklerini duyurdu.

AVUKATLARI İTİRAZ EDECEK

1 yıldır tutuklu olmasından dolayı Diddy'nin cezasında indirim ihtimali bulunuyor. Avukatları iseünlü rapçinin derhal bırakılmasını talep etti. Öte yandan savcılar, Diddy'nin şiddet geçmişini gerekçe göstererek 11 yıl hapis cezası istemişti.

İŞTE SKANDALLARLA DOLU GEÇMİŞİ

16 Eylül 2024 tarihinde seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla gözaltına alınan rapçinin geçmişi skandallarla dolu. Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un "Freak Offs" adı verilen ve bazen günlerce süren partiler düzenlediği, bu etkinliklere katılan kişileri cinsel ilişkiye zorladığı ifade edilmişti. Ayrıca mağdurlara, nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği, psikolojik ve fiziksel şiddette bulunduğu, sessiz kalmaları için rüşvet teklif ettiği bilgisi yer almıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sean Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. "Zorla seks ticareti" ve "şantaj" suçlamalarından aklanan Diddy'nin ömür boyu hapis cezası alma ihtimali ise ortadan kalkmış oldu.