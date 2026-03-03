D’Amico & Sons, Minnesota’daki son iki şubesi olan Edina ve Golden Valley lokasyonlarını 28 Mart 2026 itibarıyla kapatarak faaliyetlerine son veriyor. 32 yıldır Twin Cities bölgesinin sosyal yaşam merkezlerinden biri olan marka, artan işletme maliyetleri ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle piyasadan çekiliyor.

RESTORAN SEKTÖRÜNDE ZİNCİRLEME ÇÖKÜŞ

Şirketin Minnesota’daki fiziksel varlığını sonlandırması, ABD genelinde Denny’s ve Red Lobster gibi devlerin de içinde bulunduğu geniş çaplı ekonomik daralmanın son halkasını oluşturuyor. Kurucu ortaklar Richard ve Larry D’Amico, bu kararın ardından kaynaklarını Florida’daki işletmelerine ve bölgedeki catering hizmetlerine kaydıracak.