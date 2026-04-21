Pegasus Havayolları'na ait St. Petersburg - İstanbul uçağında seyahat eden dünyaca ünlü virtüöz ve orkestra şefi Sergey Stadler'in aniden fenalaştı. Rotasını değiştiren uçak, Romanya'ya acil iniş yaptı ancak usta sanatçı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
BÜKREŞ'E ACİL DURUM İNİŞİ YAPILDI
Edinilen bilgilere göre, 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere St. Petersburg'tan havalanan PC-397 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı, Romanya hava sahası üzerindeyken tıbbi acil durum ilan etti. Uçakta bulunan ünlü müzisyen Sergey Stadler'in aniden rahatsızlanması üzerine kokpit ekibi, hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum sinyali olan 7700 kodunu girdi. Uçak, rotasını en yakın meydan olan Bükreş Henri Coanda Havalimanı'na çevirerek saat 17.47'de acil iniş gerçekleştirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Uçağın Bükreş'e inmesinin ardından sağlık ekipleri ünlü müzisyene müdahale etti. Ancak sanat dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Sergey Stadler, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.