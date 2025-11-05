Paylaştığı videoda “Neden?” diyerek söze başlayan Potemkina, Türk erkeklerinin dar pantolon giyme alışkanlığına şaşırdığını belirtti. “Tamam, moda bu olabilir ama gerçekten skinny pantolonun güzel ya da seksi olduğunu düşünüyor musunuz?” sözleriyle izleyenleri güldüren model, bu tarzın kendisine oldukça garip geldiğini dile getirdi.

“Yukarı Bakıyorsun Fit, Aşağı Bakıyorsun İki İnce Bacak!”

Potemkina, Türk erkeklerinin üst giyim tarzını beğendiğini ancak alt giyim tercihlerinde aynı uyumu göremediğini belirterek, “Yukarı bakıyorsun; sakallı, fit, karizmatik bir adam... Aşağı bakıyorsun, iki ince bacak! Çok komik yani, benim için gerçekten tuhaftı.” ifadelerini kullandı.

“Skinny Pantolon Modası Artık Geride Kalıyor”

Rus model, 2025 yılı itibarıyla dar pantolon modasının yavaş yavaş sona erdiğini söyleyerek, bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti. “Çok şükür bu modern dönem bitti ama hâlâ sokakta son birkaç örnek görüyoruz.” diyen Potemkina, Türk erkeklerine de bir stil tavsiyesi verdi:

“Şu skini pantolonları çıkarın, atın gitsin. Normal, geniş paçalı kotları giyin. Hem rahat hem de daha tarz görünürsünüz.”

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Potemkina’nın videosu kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşarak sosyal medyada viral oldu. Takipçileri, “Gerçekten bir dönem herkes skinny giyiyordu.” ve “Kültürel farkları bu kadar eğlenceli anlatmak herkesin harcı değil.” gibi yorumlarla ünlü modele destek verdi.

Olga Potemkina, bir kez daha kendine özgü tarzı ve samimi anlatımıyla Türkiye’de gündem olmayı başardı.