Yaygın olarak kullanılan Pilgrim Kepek Önleyici Şampuan ve Saç Kremi seti satıştan çekildi. Satın alanların ürünü derhal kullanmayı bırakmaları önemle tavsiye edildi. Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi, "ciddi" bir kimyasal tehlike nedeniyle geri çağırma bildirimi yayınladı.

HS5130 Jul 2025 395.00 1.98 kodlu ürünlerde, kozmetik ürünlerde yasaklı Çinko Pirition bulunduğu bildirildi. Pilgrim şampuan ve saç kremleri genellikle çevrimiçi platformda 12–20 sterlin arasında satılıyor.

OPSS açıklamasında, "Ürün, içerik listesinde kozmetik ürünlerde kullanımı yasak olan Çinko Pirition içerdiği için ciddi bir kimyasal risk oluşturmaktadır," denildi.

Mirror’a göre ürün, ayrıca hidroksisitronellal, heksil sinnamal ve limonen gibi beyan edilmemiş alerjenler içeriyor. Açıklamada ayrıca, "Ürün, Kozmetik Ürünler Hakkındaki (EC) No 1223/2009 Yönetmeliğinin gerekliliklerini karşılamamaktadır," ifadeleri yer aldı.

Ürünler online satış noktalarından kaldırıldı ve İngiltere sınırında bloke edildi. Seti olanların ürün etiketini kontrol ederek geri çağırma kapsamını doğrulamaları gerekiyor.

GÖZ KREMİ DE RAFLARDAN KALDIRILDI

Hello Sunday’in The One For Your Eyes SPF 50 göz kremi, ambalajında belirtilen güneş koruma faktörünü karşılamadığı için raflardan kaldırıldı.

Müşteriler, göz kreminin "yeterli koruma" sağlamayabileceği ve güneşten kaynaklanan cilt hasarı riskini artırabileceği gerekçesiyle kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Göz kremi, pembe marka logosu ve nane yeşili kapta, İspanya’da üretilmiş ve ürünün tüm partileri geri çağırma kapsamına giriyor.

Hello Sunday açıklamasında, "The One For Your Eyes - göz kremi SPF 50 için yapılan ilk testler, ürünün etiketinde belirtilen SPF 50 UVB korumasını karşıladığını doğruladı, ancak son test sonuçları, ürünün etiketinde belirtilen SPF seviyesini karşılamadığını gösterdi," denildi.

Şirket ayrıca, "Müşterilerimizden lütfen The One For Your Eyes göz kremi SPF 50’yi kullanmayı derhal bırakmalarını rica ediyoruz. Müşteriler para iadesi almaya hak kazanacaklardır," açıklamasını yaptı.

Ürün, Boots ve TK Maxx dahil yetkili satış ortaklarından geri iade edilebiliyor. Aralık 2025 – Şubat 2026 tarihleri arasında TK Maxx’ten alınan 079989 kodlu ürünler bu durumdan etkileniyor.

TÜKETİCİLERE UYARI:

Pilgrim şampuan ve saç kremi ile Hello Sunday göz kremi, sağlık ve güvenlik riskleri nedeniyle geri çağrıldı. Tüketiciler, ürünleri kullanmayı durdurmalı ve geri çağırma kapsamındaki ürünler için yetkili satış noktalarından iade talebinde bulunmalı.