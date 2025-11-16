AKM'de düzenlenen cenaze töreninden sonra Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilecek olan Abacı'ya yakın dostları sahnede veda etti. Törene katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler katılırken, sanat camiasından ise Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Orhan Gencebay ve Selami Şahin gibi ünlü isimler yer aldı. Törende yakın dostu Emel Sayın ise duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

ABACI'NIN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Salonda yerini alan Sayın, yakın dostu Abacı'nın tabutuna sarılırken kendini zor tuttu.

2. Sayfa'nın haberine göre Emel Sayın, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olmadı. Abacı'yla son telefon konuşmasını anlatan Sayın şunları söyledi:

"Gerçekten çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. En son birlikte konserler yapmıştık. Hatta böyle uzaklara dalıp bana demişti ki, 'Emel niye ben kendimi Amerika'da daha huzurlu hissediyorum?' Ben de 'Çünkü orada kızın ve torunun var, onların yanındasın' demiştim. Bu gözümün önünden gitmiyor. Çok iyi bir insandı çok doğaldı"