Ünlü sanatçı Onur Akın’ın “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri Kapadokya, Niğde’nin Kemerhisar ilçesi ve Kayseri’de yaklaşık 2,5 gün sürdü.

AT ÇARPTI

Burak Yıldırım yönetmenliğindeki klibin Kayseri’nin Hörmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında, Akın’ın arkasında koşuşturan atlardan biri sanatçıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Akın’ın üzerine atların basmaması olası bir yaralanmayı önledi.

'ALLAH KORUDU'

58 yaşındaki sanatçı, BirGün’e yaptığı açıklamada, karlı havada yapılan çekimler nedeniyle zeminin çamurlu olmasının düşüşün etkisini azalttığını belirterek, “Atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şanstı. Allah korudu” dedi.

Doğa ve hayvan temalarını kliplerinde sıkça kullanan Akın, daha önce de “Seviyorum Seni” klibindeki koyun sahnesiyle sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.