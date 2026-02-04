Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Serenad Bağcan, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Profesyonelce kurgulanmış bir senaryoyla sanatçıyı paniğe sürükleyen şüpheliler, Bağcan'ın yaklaşık 5 milyon TL'sini ele geçirdi.



'GÜVENLİ HESAP' YALANIYLA KANDIRDILAR

Olay, dolandırıcıların Bağcan'ı arayıp banka genel merkezinden ulaştıkları izlenimi vermesiyle başladı. "Hesabınızda şüpheli işlemler tespit ettik, adınıza kredi başvurusu yapılmış" diyerek sanatçıyı korkutan dolandırıcılar, sanatçının yaşadığı panik ve korkudan faydalandı. Bağcan, böyle bir işlem yapmadığını belirtince dolandırıcılar önceden hazırladıkları ikinci planı devreye soktu.

Posta'nın haberine göre paranın acilen "güvenli bir hesaba" aktarılması gerektiğini söyleyen şüpheliler, sanatçının kişisel bilgilerine dair en ince detayları bile bildikleri için güven kazanmayı başardılar. Bu yönlendirmeler sonucunda 5 milyon TL civarındaki birikimini dolandırıcılara kaptıran Bağcan, gerçeği anladığında hemen savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Sanatçı, dolandırıcıların özel bilgilerine nasıl bu kadar kolay ulaşabildiğinin araştırılmasını istedi.



SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

1966 yılında Ankara’da müzisyen bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Serenad Bağcan, Türkiye'nin önemli kadın vokalleri arasında yer alıyor. Müzik yolculuğu, halası usta sanatçı Selda Bağcan’ın kendisine hediye ettiği piyanoyla profesyonel bir boyut kazandı.

Ankara Çocuk Korosu ve Devlet Çok Sesli Korosu’nda uzun yıllar alto sanatçısı olarak görev yapan Bağcan, klasik batı müziği eğitimi aldı. Kariyerindeki dönüm noktası ise 2011 yılında Fazıl Say ile yollarının kesişmesi oldu. Say ile birlikte "İlk Şarkılar", "Yeni Şarkılar" ve "Dünya Anne" gibi ses getiren albümlere imza atan sanatçı, 2019 yılında kendi adını taşıyan ilk solo albümüyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.