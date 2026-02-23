Mehmet Emre Öztürk

Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle dün paylaştığı Ramazan bağış videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hadise’nin videoda, “Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine. Bağışınla çocuklara umut ol” dedi. Videonun devamında ise çocuklar için yardım toplama kampanyasından söz edildi. Ancak video dün viral olunca iktidara yakın kesimler şarkıcı Hadise’yi hedefe oturttu.

Hadise’nin ‘Türkiye’den Gazze’ye yardıma muhtaç çocuklar’ cümlesi hedef alınarak ‘Türkiye’de yardıma muhtaç çocuk yok’ tepkisiyle ünlü şarkıcı eleştirildi.

Oktay Saral (Cumhurbaşkanı danışmanı) :

Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede “yardıma muhtaç” ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.

Sevda Türküsev (AKP yanlısı yazar):

Hadise; UNICEF için çektiği videoda Türkiye’yi yardıma muhtaç bir ülke olarak sıralamaktan çekinmemiş. Bir tane batılı ülkenin adı yok “ Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya” ne demek ya!

Zeki Bahçe (AKP yanlısı yazar):

Türkiye’yi Afrika ülkeleri gibi yardıma muhtaç gösteren bu hadsiz Hadise derhal deport edilmeli. Kimse bu ülkeyi

kötüleyemez. Kim yazdı verdi bu şuursuzun eline bu yazıyı oku diye. O yazıyı okumak için kaç para aldı bu hadsiz?

Türkiye yardım eden ülke Türkiye yardıma muhtaç mı? Yurt dışına deport edilsin!