Mardin'in Yaylabaşı köyünden olan ünlü türkücü Berdan Mardini, 2016 yılında köyündeki istihdama destek sağlamak amacıyla kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikasında işleri büyüttü.



60 dönüm başladığı üretim kapasitesini 600 dönüme çıkaran ve 2023 yılında 120 milyon TL sermaye ile kurduğu markasını uluslararası pazara açan Mardini, yaz sezonunda büyük bölümü kadınlardan olmak üzere 400'ün üzerinde çalışanı istihdam ediyor.

10 ÇALIŞANDAN 9'U KADIN



Mardini, hasadın ardından çuvallara doldurulan güllerin raylı bir sistemle fabrikaya ulaştırıldığını, bakır kazanlarda buhar sistemi ile kaynatılan güllerden belirli işlemlerin ardından gül suyu ve gül yağı elde ettiklerini belirtti.



Fabrikada çalışanların yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğunu belirten Mardini, tek amaçlarının üretilen ürünleri yurt içi ve yurt dışı piyasalara satmak olmadığını belirterek, aynı zamanda üretilen güllerin Mardin'in turizmine katkı sağlamasını amaçladığını söyledi.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR



Yaz aylarında birçok farklı ülkeden yoğun sipariş alan fabrikada istihdam sayısı sürekli artmaya devam ediyor. Çalışan sayısının yanı sıra bir yandan da üretim tesislerini genişleten Mardini, şimdiden Mardin'in en büyük firmaları arasına yerleşmeye başladı.









