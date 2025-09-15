Popçu İrem Derici önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı.

Hayranlarıyla şarkılarını söylerken geçen günlerde evinde geçirdiği kaza hakkında konuşan Derici "Çok korkunçtu. Hâlen dikişler duruyor kafamda. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. Şu an gayet iyiyim" dedi.

Geçen ocak ayında da konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söylemişti.