Şarkıcı Berksan Özer ve müzik yapımcısı kardeşi Turaç Berkay Özer, kendilerini 'yurt dışında yaşayan akrabaları' olarak tanıtan bir dolandırıcıya para kaptırdı.



Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre olay bir telefon aramasıyla başladı. Berksan’ı arayan şüpheli kendisini “yurt dışındaki akraba” olarak tanıttı. Ünlü şarkıcıyı buna inandırdı ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Ünlü şarkıcı kardeşini aradı, para göndermesini istedi. Kardeşler iyi niyetle parayı gönderdi.



DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR



Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı… Parayı isteyen kişinin akraba olmadığı, Berksan’ı tanıyormuş gibi konuşarak güven kazanan bir dolandırıcı olduğu anlaşıldı. Müzisyen kardeşler şikayetçi oldu.