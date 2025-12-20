Şarkıcı İrem Derici (38) ile DJ sevgilisi Melih kunukcu (25) evlilik hazırlıklarına başladı.

Önceki akşam Etiler'de görüntülnene Derici "Bir aksilik olmazsa 2026 Eylül gibi düşünüyoruz" diyerek düğün tarihini açıkladı.

Anadolu Hisarı'ndan da 20 milyon TL değerinde ev satın aldığını söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM, SONUNDA BAŞARDIM"

İrem Derici "Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hâlâ inanamıyorum. Sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz" dedi.