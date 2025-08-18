Türk müziğinin ilk kadın aranjörü olan ve 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir', 'Unutulur' şarkılarıyla hafızalara kazınan Banu Kırbağ hayatını kaybetti.



74 yaşında yaşamını yitiren sanatçının vefatını, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Recep Ergül duyurdu.

Ergül, "Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmetlerde bulunmuş sanatçı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU

Kırbağ'ın ölümü sonrası çok sayıda sanatçı büyük bir üzüntü yaşadı.

Nilüfer: Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim.

Melike Demirağ: Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın.

Attila Atasoy: Ah Banu'cuğumuz da gitmiş. Yıldızlar yoldaşı, mekânı cennet olsun.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Müziğe1969 yılında lise öğrencisiyken okul orkestrasında amatör olarak solistlik ile başladı. Okulu ile İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ne devam etti. Daha sonra profesyonel sahne hayatına atıldı. 1972'de Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile üçlü müzik grubu olarak başladığı çalışmalarını 4 adet 45'lik ve 1 adet albümle 3 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra müzik hayatına solo olarak devam etti. 1978 yılı müzik kariyeri için dönüm noktası oldu. 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' ile büyük başarı elde etti. Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane'de 5 yıl şan, solfej, armoni, kontrşan, kontrpuan, düzenleme eğitimleri aldı. Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın daveti ile Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri'nde Moskova, Bakü, Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi. Kendisi için yazılmış bir Umur Bugay müzikalinde Alpay İzer ile rol aldı ve ilk tiyatro-müzikal deneyimini bu oyunla kazandı. 1982 yılında 'Anlatamıyorum' albümü için birçok besteci ile görüştü ancak sonuç alamadı. O dönemde yavaş yavaş başladığı beste çalışmalarına ağırlık verdi, 2 yıl boyunca yoğun çalıştı. Albümün 6 şarkısını ürettiklerinden seçerken Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerine besteler yaptı. Bu bestelerden birini düzenleyerek ilk Türk kadın aranjör ünvanını aldı. Albüm 1984 yılında yayınlandı. 1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı ve kendi bestelediği Bir Bahar Aşkısın'ı Ayşegül Aldinç seslendirdi. Yarışmada Kırbağ şarkının düzenlemesini yaparak 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi ünvanını aldı. 1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği 'Bırak Ellerimi' ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü. Müzik kariyeri boyunca; 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir', 'Unutulur', 'Az Bana, Kırık Hava', 'Sevgi Kuşun Kanadında' ve bestelediği bazı Livaneli şarkıları ile ön plana çıktı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, konser ve etkinliklere katılan Kırbağ, 15 albüme imzasını attı. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası'nda solistliğe başladı. MESAM'a denetim kurulu üyesi olarak katıldı.







