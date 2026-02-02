İspanyol rap müziğinin tanınan isimlerinden Delaossa, Madrid'de verdiği konserde ölümden döndü. Movistar Arena'da sahne alan şarkıcının konser sırasında yaşadığı kaza, izleyicilerin kameralarına yansıdı. 20 METREDEN SAHNEYE DÜŞTÜ Konserin başlangıcında sahneye iplerle inmeyi planlayan Delaossa, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı inerken emniyet kemerinin kopması sonucu sert şekilde yere düştü. Yaşanan anlar salonda büyük panik yaratırken, konser kısa süreliğine durduruldu. OMZU ÇIKTI, KONSERE DEVAM ETTİ Kazanın ardından sağlık ekipleri sahneye müdahale etti. Yapılan ilk kontrolde Delaossa'nın omzunun çıktığı belirlendi. Şarkıcının kolu askıya alınırken, ağrı kesici iğne yapıldığı öğrenildi. Tüm yaşananlara rağmen Delaossa, konserini yarıda bırakmayarak sahneye geri döndü ve performansını tamamladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.