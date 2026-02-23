Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Meksika’nın egzotik tatil beldesi Los Cabos’ta arkadaşlarıyla birlikte çıktığı "kız kıza" tatilde objektiflere yansıdı. Cortez Denizi kıyısında beş yıldızlı bir otelde konaklayan yıldız isim, nadir görülen mayo pozlarıyla magazin gündemine damga vurdu.

Straplez kesimli, açık pembe desenli tek parça bir mayo tercih eden Gomez’e, sahil keyfi sırasında bej bir şapka ve koyu renk güneş gözlükleri eşlik etti. 24 dereceyi bulan güneşli havanın tadını çıkaran ünlü sanatçı, gün boyu özel kabanalarda dinlendikten sonra Azimut marka lüks bir yatla denize açılarak Los Cabos kıyılarını turladı.

Gomez’in bu huzurlu tatili, Meksika’nın iç kesimlerinde yaşanan şiddetli çatışmaların gölgesinde gerçekleşti. Ülkenin en çok aranan suçlularından biri olan kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında geniş çaplı çatışmalar patlak verdi. Ancak ünlü şarkıcının, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğu turistik bölgede bu gerilimden uzakta tatiline devam ettiği bildirildi.

MEKSİKA'DA NELER OLUYOR?

Meksika, son haftalarda ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho"nun ölümü ile sarsılıyor. Bu gelişme sonrası kartel içerisindeki güç savaşları ve güvenlik güçleriyle girilen silahlı çatışmalar, özellikle Jalisco ve komşu eyaletlerde şiddeti tırmandırdı.

Hükümet, stratejik noktalara askeri takviye yaparken; Los Cabos ve Cancun gibi yüksek güvenlikli turistik bölgeler, bu çatışma alanlarının dışında tutulmaya çalışılıyor.