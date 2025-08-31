Yaklaşık iki yıl önce iş insanı Bekir Ali Karakaş'la evlenen dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia Bruma'dan Türkiye'de bir sürpriz daha.

Çift, evliliklerinin ikinci yılına doğru düğün organizasyonu gerçekleştirerek dostlarını ve yakınlarını bu mutlu anlarında bir araya getirdi.

Yalova’da yapılan düğünde çiftin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Beyazlar içindeki gelinliğiyle göz kamaştıran Otilia'nın eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Türk geleneklerine uygun olarak yapılan kına töreninde, gelinin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Geceden renkli kareler ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.

GİRESUN'DA DA DÜĞÜNE KATILMIŞTI

"Türkiye benim ikinci yuvam" diyen Rumen şarkıcı, Türkiye ziyaretleri yapıp o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu.

Otilia, Giresun'a sürpriz bir ziyaret düzenleyerek bir hayranın düğününe katıldı.