Ece Seçkin, 2022 yılında pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti. Özel hayatını zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı hakkında bu kez hamilelik iddiası gündeme geldi.

Seçkin'in yaklaşık 4 aylık hamile olduğu ve bu süreçte doktorunun önerilerine göre hareket ettiği belirtildi.

UÇAKLA SEYAHAT ETMEYECEK

Doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmaması üzerine Ece Seçkin'in bir süre konserlerine kara yoluyla gitmeyi planladığı ifade edildi. Ancak yoğun sahne temposunun ardından ünlü şarkıcı, konserlerine geçici olarak ara verme kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda kısa süre içerisinde yaklaşık 1,5 aylık dönemde hızlı şekilde zayıflamasıyla da gündeme gelen Seçkin, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkat çekmişti.

KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ece Seçkin'in konserlerine ara vereceği, ekibinin yaptığı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, sanatçının herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı özellikle vurgulandı.

Açıklamada, "Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu kadar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir" denildi.

"YÜZDE 100'ÜMÜ VEREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Ekibinin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Ece Seçkin, konserlerine neden ara verdiğini şu sözlerle anlattı:

"Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir Show izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm Açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler."

Ünlü şarkıcının önümüzdeki dönemde bu özel sürece odaklanacağı ve sahne çalışmalarına bir süre ara vereceği belirtildi.