

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmeci Arif Altunbulak dün gözaltına alındı.

Savcılık, soruşturma dosyasındaki ifadelerden yola çıkarak söz konusu otelin uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olabileceğine yönelik incelemelerde bulunurken, Sabah'ın haberine göre sosyetenin gözde oteli, savcılık dosyasında uyuşturucu partilerinin merkezlerinden biri olarak işaretlendi.



İddialara göre, uyuşturucu partilerinin yapıldığı diğer ünlü mekanlar gibi burada da gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor. İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3'üncü kişilere anlatılması ise yasak.

Bu yasağın delinmesi durumunda ise, bu yasağı delen kişi yada kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmlere girmesi yasaklanıyor. Bu işletmeler arasında Yıldırım'la bağlantılı Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel'in de bulunduğu öğrenildi.



ZİYLAN VE ATEŞ'E BEBEK OTELDE ÖZEL VIP ODA



Bebek Otel'in müdavimleri arasında geçtiğimiz haftalarda fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in de yer aldığı çok sayıda isim bulunuyor.



Öyle ki Ziylan ve Ateş'in Bebek Otel'de özel VIP odalara sahip oldukları da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinde bulunulduğu iddia edilirken, Bebek Otel'e gelen kadınlardan ve fuhuş için kadın temin eden kişilerden hesap alınmadığı da öğrenildi.



TİMUR SAVCI'NIN TESTİNDEN KOKAİN ÇIKTI



Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na teste gönderilen TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın test sonucu pozitif çıktı.

Halit Turan'ın haberine göre, Timur Savcı'nın gözaltına alındığı 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örneklerinin incelemesi tamamlandı. Timur Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.



Savcı, aralarında Muhteşem Yüzyıl'ın da yer aldığı çok sayıda kült dizinin yapımcısı olarak biliniyor.



CİCİŞ CEYDA VE ÜNLÜ ŞARKICI ALYA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları devam ederken, savcılık dün düzenlediği operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.



Gözaltı listesinde Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör de yer alırken, listede bulunan şarkıcı Alya Şahinler'in Türkiye'de olmadığı tespit edilmişti. Gözaltı haberini öğrenen Şahinler, akşam saatlerinde Lefkoşa'dan kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi ve havaalanında soruşturma birimleri tarafından gözaltına alındı.

'CİCİŞ KARDEŞLER'İN CEYDA'SI DA GÖZALTINDA



Öte yandan akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu kapsamında kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

DİĞER KARDEŞ 'CİNSEL İSTİSMAR' SUÇUNDAN CEZAEVİNDE

Kardeşlerden Esra Ersoy, 2022 yılında Muğla'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Esra Ersoy, "cinsel istismar" suçlamasıyla Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı 10 yıl 1 ay hapis cezasının ardından hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alınmıştı.





