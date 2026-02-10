'Köyümün Yağmurları', 'Şerefsiz', 'Alacağım' gibi şarkılarla tanınan Ömer Danış, geçenlerde hastaneye kaldırımıştı.

Diyabet sebebiyle yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki şarkıcıdan güzel haber geldi. Danış, yoğun bakımdan çıktı.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Yoğun bakımdan normal odaya alınan Danış, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslendi ve "Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

"KÖYÜMÜN YAĞMURLARI" İLE TANINDI

1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ömer Danış, 1980 yılında müzikle tanışan Danış, “Köyümün Yağmurları” şarkısıyla şöhreti yakaladı. Ardından dört albüm daha çıkaran ünlü şarkıcı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.