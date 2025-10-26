Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, ses teli ameliyatı geçirdiğini duyurarak sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mardini, ameliyat sonrası sürecin kontrol altında olduğunu ancak yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirtti.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını ancak durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

SES TELİ AMELİYATI GEÇİRDİ

Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirterek, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının, bu süre boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.