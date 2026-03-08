Zeynep Casalini, Diyarbakır’da Nevroz etkinlikleri kapsamında sahne almasının planlandığını ancak konser programının iptal edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sanatçı, iptal kararının organizatörlerle yapılan görüşmeler sonucunda ortak bir değerlendirmeyle alındığını belirtti.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Casalini açıklamasında, dijital medya üzerinden yürütülen “kirli politikalar” ve bunun doğurduğu güvenlik endişeleri ile bölgede yaşanan savaş ortamının yarattığı gerilimin kararda etkili olduğunu ifade etti.

Sanatçı, Diyarbakır’da sahne alamayacak olmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek en kısa zamanda kentte dinleyicileriyle buluşmayı umut ettiğini söyledi.