2017 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’e gördüğü lupus tedavisinin ardından böbreğini bağışlayan oyuncu Francia Raisa, ünlü şarkıcının Benny Blanco ile yaptığı düğüne davet edilmedi. “Herkes vardı, ben yoktum” diyen Raisa, küslük iddiası için “Söylenti” dedi.





'ONUN ADINA MUTLUYUM'



Raisa, “Bağış bir iyilikti, kesinlikle minnet beklemedim. Selena evleniyor, onun adına mutluyum. O artık bambaşka bir hayat yaşıyor, milyarder oldu. Ben de onun için bunu yapabildim, şükrediyorum” açıklamasında bulundu.